"Врачи без границ" приступили к борьбе с COVID-19 в Пакистане

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная гуманитарная организация " Международная гуманитарная организация " Врачи без границ " (MSF) приступила к борьбе с COVID-19 в Пакистане , остановив при этом реализацию других своих проектов в стране, сообщили представители MSF.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Пакистане составляет 10 811. Всего с момента вспышки выздоровели 2337 человек, погибли 228.

"MSF оказывают поддержку в различных отделениях центральной больницы в Тимергаре с 2009 года. За годы работы мы участвовали в борьбе с несколькими вспышками заболеваний – лихорадки денге, кори и кишечных инфекций. COVID-19 – совершенно новое вирусное инфекционное заболевание, но логика работы профилактических мер и борьбы с эпидемией остается той же самой. Благодаря опыту нашего персонала нам удалось в кратчайшие сроки наладить систему первичной оценки состояния пациентов и оборудовать изоляционное отделение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по всему Пакистану "Врачи без границ" организуют масштабные кампании по информированию местного населения способам профилактики и предотвращения распространения вирусных инфекций. Представители организации общаются с местными общинами, о мерах профилактики рассказывают на радио, в газетах и в соцсетях.

"Мы поддерживаем контакт с местными органами здравоохранения, чтобы узнать, как еще мы можем помочь Пакистану в борьбе с COVID-19, но мы сталкиваемся с серьезнейшими трудностями и проблемами в плане медицинских материалов и запасов средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Безопасность нашего персонала и наших пациентов превыше всего", - отметили в MSF.

Уточняется, что в организации приняли трудное решение приостановить работу проектов по лечению кожного лейшманиоза в Пешаваре , Банну и Кветте , а также мобильных клиник по лечению острого истощения в районах Насирабад и Джафарабад. Кроме того, MSF приостановила деятельность в родильном доме в Пешаваре на 14 дней. "Это временные меры, которые призваны предотвратить распространение COVID-19, и наши сотрудники надеются, что в ближайшее время, если позволит обстановка, им удастся возобновить работу проектов", - заключили в организации.