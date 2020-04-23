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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T18:02
https://ria.ru/20200423/1570480534.html
"Врачи без границ" приступили к борьбе с COVID-19 в Пакистане
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766511_0:158:3080:1891_1036x0_80_0_0_93541f2442c962a687944e04d2ec10bc.jpg
РИА Новости

"Врачи без границ" приступили к борьбе с COVID-19 в Пакистане

18:02 23.04.2020
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© REUTERS / Akhtar SoomroВолонтеры в защитных костюмах в Пакистане
Волонтеры в защитных костюмах в Пакистане
© REUTERS / Akhtar Soomro
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) приступила к борьбе с COVID-19 в Пакистане, остановив при этом реализацию других своих проектов в стране, сообщили представители MSF.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Пакистане составляет 10 811. Всего с момента вспышки выздоровели 2337 человек, погибли 228.
"MSF оказывают поддержку в различных отделениях центральной больницы в Тимергаре с 2009 года. За годы работы мы участвовали в борьбе с несколькими вспышками заболеваний – лихорадки денге, кори и кишечных инфекций. COVID-19 – совершенно новое вирусное инфекционное заболевание, но логика работы профилактических мер и борьбы с эпидемией остается той же самой. Благодаря опыту нашего персонала нам удалось в кратчайшие сроки наладить систему первичной оценки состояния пациентов и оборудовать изоляционное отделение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по всему Пакистану "Врачи без границ" организуют масштабные кампании по информированию местного населения способам профилактики и предотвращения распространения вирусных инфекций. Представители организации общаются с местными общинами, о мерах профилактики рассказывают на радио, в газетах и в соцсетях.
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"Мы поддерживаем контакт с местными органами здравоохранения, чтобы узнать, как еще мы можем помочь Пакистану в борьбе с COVID-19, но мы сталкиваемся с серьезнейшими трудностями и проблемами в плане медицинских материалов и запасов средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Безопасность нашего персонала и наших пациентов превыше всего", - отметили в MSF.
Уточняется, что в организации приняли трудное решение приостановить работу проектов по лечению кожного лейшманиоза в Пешаваре, Банну и Кветте, а также мобильных клиник по лечению острого истощения в районах Насирабад и Джафарабад. Кроме того, MSF приостановила деятельность в родильном доме в Пешаваре на 14 дней. "Это временные меры, которые призваны предотвратить распространение COVID-19, и наши сотрудники надеются, что в ближайшее время, если позволит обстановка, им удастся возобновить работу проектов", - заключили в организации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВрачи без границЗдоровье - ОбществоПакистанВ мире
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