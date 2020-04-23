Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве перенесена на более поздний срок

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выставка "Я, Энди Уорхол" переносится на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба организаторов выставки.

"Точные даты будут названы позже. Выставка, посвященная творчеству американского художника, должна была открыться 24 апреля 2020 года в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что концепция и состав экспозиции останутся неизменными: на выставке будут представлены более 170 работ пионера поп-арта - картин на холсте, рисунков и серийных работ, среди которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.

На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами, такими как The Rolling Stones, The Velvet Underground и многими другими.

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Цветы" Энди Уорхол 1 из 3 "Цветы" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Вымирающие виды" Энди Уорхол 2 из 3 "Вымирающие виды" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол 3 из 3 "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 1 из 3 "Цветы" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 2 из 3 "Вымирающие виды" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 3 из 3 "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта, - "Серебряными облаками".