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Культура
2020-04-23T18:30
https://ria.ru/20200423/1570480484.html
Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве перенесена на более поздний срок
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564107269_0:901:2048:2052_1036x0_80_0_0_ecb51a2f3be6b4bebb8ed162bf1b0782.jpg
РИА Новости

Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве перенесена на более поздний срок

18:30 23.04.2020
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© 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, LondonЭнди Уорхол. Автопортрет, 1986
Энди Уорхол. Автопортрет, 1986
© 2019 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Right Society (ARS), New York and DACS, London
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Выставка "Я, Энди Уорхол" переносится на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба организаторов выставки.
"Точные даты будут названы позже. Выставка, посвященная творчеству американского художника, должна была открыться 24 апреля 2020 года в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу", - сказано в сообщении.
Отмечается, что концепция и состав экспозиции останутся неизменными: на выставке будут представлены более 170 работ пионера поп-арта - картин на холсте, рисунков и серийных работ, среди которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.
На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами, такими как The Rolling Stones, The Velvet Underground и многими другими.
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Цветы" Энди Уорхол
Цветы Энди Уорхол
1 из 3
"Цветы" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Вымирающие виды" Энди Уорхол
Вымирающие виды Энди Уорхол
2 из 3
"Вымирающие виды" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
Банки с супом Кэмпбелл Энди Уорхол
3 из 3
"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
1 из 3
"Цветы" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
2 из 3
"Вымирающие виды" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
3 из 3
"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта, - "Серебряными облаками".
"Помимо произведений самого Уорхола, посетителям будут показаны работы известных фотографов из близкого окружения художника, среди которых Фред W Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос. И, конечно, будут представлены десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола – например, подборка модных нью-йоркских журналов, в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, а также большая коллекция оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол", - добавили организаторы.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
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