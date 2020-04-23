В Европарламенте призвали объединиться для преодоления кризиса

"Никто не сможет сделать это в одиночку. Пришло время объединиться. Европейский внутренний рынок един, и если мы не будем работать скоординированно, мы не сможем перезапустить наши экономики, которые во многом взаимосвязаны и взаимозависимы", - сказал Сассоли.