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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T18:00
https://ria.ru/20200423/1570480435.html
В Европарламенте призвали объединиться для преодоления кризиса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

В Европарламенте призвали объединиться для преодоления кризиса

18:00 23.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Экономический кризис, который последует за пандемией коронавируса, можно преодолеть, только если европейские страны оставят в стороне все разногласия и будут действовать вместе, заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли после переговоров с европейскими лидерами в ходе видеоконференции Совета ЕС, которая проходит в четверг.
"Никто не сможет сделать это в одиночку. Пришло время объединиться. Европейский внутренний рынок един, и если мы не будем работать скоординированно, мы не сможем перезапустить наши экономики, которые во многом взаимосвязаны и взаимозависимы", - сказал Сассоли.
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Он добавил, что для преодоления кризиса и восстановления экономического роста Евросоюзу нужен амбициозный "план Маршалла". "Совет сегодня делает только первый шаг в процессе посткризисного периода, понадобятся стратегии на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы иметь возможность перестроить экономику. Мы все призываем к новому "плану Маршалла" для Европы", - подчеркнул Сассоли.
Он также указал, что средства на восстановление "не придут из-за границы". "Средства придут не из-за границы в этот раз, а из европейских стран и экономик. Мы должны быть в состоянии финансировать этот "план Маршалла". Это открывает много вопросов, но мы должны делать это вместе с чувством солидарности", - отметил глава Европарламента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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