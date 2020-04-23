В Европарламенте призвали объединиться для преодоления кризиса

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Экономический кризис, который последует за пандемией коронавируса, можно преодолеть, только если европейские страны оставят в стороне все разногласия и будут действовать вместе, заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли после переговоров с европейскими лидерами в ходе видеоконференции Совета ЕС, которая проходит в четверг.
"Никто не сможет сделать это в одиночку. Пришло время объединиться. Европейский внутренний рынок един, и если мы не будем работать скоординированно, мы не сможем перезапустить наши экономики, которые во многом взаимосвязаны и взаимозависимы", - сказал Сассоли.
Он добавил, что для преодоления кризиса и восстановления экономического роста Евросоюзу нужен амбициозный "план Маршалла". "Совет сегодня делает только первый шаг в процессе посткризисного периода, понадобятся стратегии на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы иметь возможность перестроить экономику. Мы все призываем к новому "плану Маршалла" для Европы", - подчеркнул Сассоли.
Он также указал, что средства на восстановление "не придут из-за границы". "Средства придут не из-за границы в этот раз, а из европейских стран и экономик. Мы должны быть в состоянии финансировать этот "план Маршалла". Это открывает много вопросов, но мы должны делать это вместе с чувством солидарности", - отметил глава Европарламента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.