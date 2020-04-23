МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" на фоне сложной ситуации в отрасли сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

"На фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса международный аэропорт "Внуково" сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг официальный представитель крупнейшей российской авиакомпании " Аэрофлот Михаил Демин сообщил, что руководство "Аэрофлота" на фоне сложной ситуации в отрасли из-за пандемии коронавируса пошло на сокращение своих зарплат на 40% с 1 апреля.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Как отмечала ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), за первые две недели апреля пассажиропоток российских авиакомпаний уменьшился на 89%, средняя занятость пассажирских кресел составила 31%. По состоянию на 14 апреля снижение пассажиропотока составляло уже 95%, а средняя занятость пассажирских кресел - 21%.