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2020-04-23T17:58
https://ria.ru/20200423/1570480312.html
В МИД прокомментировали сообщения о баллистических ракетах Ирана
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РИА Новости

В МИД прокомментировали сообщения о баллистических ракетах Ирана

17:58 23.04.2020
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© Фото : Министерство обороны ИранаИранская баллистическая ракета нового поколения "Фатех"
Иранская баллистическая ракета нового поколения Фатех
© Фото : Министерство обороны Ирана
Иранская баллистическая ракета нового поколения "Фатех". Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Иран не разрабатывает баллистические ракеты, которые способны нести ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Бесплодные попытки некоторых аналитиков в Вашингтоне подать дело так, будто иранские космические ракеты способны нести ядерное оружие – это, конечно, подтасовка, которая разбивается о реальность. В Иране нет, не было и, надеемся, никогда не будет ядерного оружия. Иран, как и призывает резолюция, не разрабатывает, не испытывает и не использует баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие, в отличие от США, которые что ни день, то удивляют мир новостями о планах по развитию своего ракетного ядерного потенциала", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что на протяжении всех последних лет с момента заключения СВПД Иран остается наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством и никакого ядерного оружия агентство там не обнаружило.
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