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Новости СУЭК
2020-04-24T16:13
https://ria.ru/20200423/1570480141.html
Волонтеры СУЭК присоединились к акции "Мы вместе"
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РИА Новости

Волонтеры СУЭК присоединились к акции "Мы вместе"

17:56 23.04.2020 (обновлено: 16:13 24.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкБейджик на груди волонтера
Бейджик на груди волонтера
© РИА Новости / Сергей Русанов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Молодые сотрудники предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", которая запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба СУЭК.
Кузбасский отряд сформирован в городах Ленинск-Кузнецкий и Кисилевск, все волонтеры прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук и получили соответствующие сертификаты.
Кисилевские добровольцы начнут доставку продуктовых наборов по полученным в городском штабе адресам в пятницу, 24 апреля. Через два дня – в воскресенье, 26 апреля, к ним присоединятся ленинск-кузнечане.
"На начальном этапе на каждой из территорий пенсионерам будут доставлены более семисот наборов", - говорится в пресс-релизе.
В Красноярском крае волонтеры СУЭК передадут продуктовые наборы также и тем, кто сейчас подвергается наибольшему риску – инвалидам, многодетным семьям и людям, потерявшим работу. Для детских домов и домов ветеранов подготовлены продуктовые наборы, витамины, фруктовые корзины, которые помогут поддержать иммунитет.
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Заместитель генерального директора СУЭК" Сергей Григорьев выразил уверенность, что совместной слаженной ответственной работой – власти, бизнеса, общества, активных граждан, можно преодолеть непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса.
"СУЭК как компания много лет ведущая работу по повышению качества жизни и поддержания социальной стабильности в регионах, и сегодня продолжает делать все возможное: от обеспечения потребностей медицинских учреждений регионов до поддержки инициатив активных и неравнодушных людей", - отметил Григорьев.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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