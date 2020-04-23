Волонтеры СУЭК присоединились к акции "Мы вместе"

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Молодые сотрудники предприятий Молодые сотрудники предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) присоединились к всероссийской акции "Мы вместе", которая запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба СУЭК.

Кузбасский отряд сформирован в городах Ленинск-Кузнецкий и Кисилевск, все волонтеры прошли онлайн-обучение в Университете социальных наук и получили соответствующие сертификаты.

Кисилевские добровольцы начнут доставку продуктовых наборов по полученным в городском штабе адресам в пятницу, 24 апреля. Через два дня – в воскресенье, 26 апреля, к ним присоединятся ленинск-кузнечане.

"На начальном этапе на каждой из территорий пенсионерам будут доставлены более семисот наборов", - говорится в пресс-релизе.

В Красноярском крае волонтеры СУЭК передадут продуктовые наборы также и тем, кто сейчас подвергается наибольшему риску – инвалидам, многодетным семьям и людям, потерявшим работу. Для детских домов и домов ветеранов подготовлены продуктовые наборы, витамины, фруктовые корзины, которые помогут поддержать иммунитет.

Заместитель генерального директора СУЭК" Сергей Григорьев выразил уверенность, что совместной слаженной ответственной работой – власти, бизнеса, общества, активных граждан, можно преодолеть непростую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса.

"СУЭК как компания много лет ведущая работу по повышению качества жизни и поддержания социальной стабильности в регионах, и сегодня продолжает делать все возможное: от обеспечения потребностей медицинских учреждений регионов до поддержки инициатив активных и неравнодушных людей", - отметил Григорьев.