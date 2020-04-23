Эксперты рассказали, каким будет рубль при нефти по 20 долларов

Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Стоимость нефти в районе 20 долларов за баррель, ожидаемая в ближайшие месяцы, уже учтена в курсе рубля - он останется в диапазоне 75-80 рублей за доллар, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Более отдаленные перспективы рубля будут зависеть от потоков капитала, хотя запаса прочности в отсутствие шоков вполне хватит на два года, оценивают они.

Стоимость нефти марки Brent (июньский фьючерс) с конца прошлой недели за неполные три торговые сессии максимально падала на 43% - с 28 долларов до 15,99 доллара, к минимуму с июня 1999 года. Рубль при этом максимально терял к доллару 4,7%: валюта США поднималась до 77,65 рубля - максимума с 3 апреля.

К четвергу нефть отчасти восстановилась и днем прибавляла 9,2%, до 22,25 доллара за баррель марки Brent. Доллар при этом падал на 1,4 рубля - до 74,5 рубля.

Нефть по $20 уже учтена в курсе

Текущие колебания цен на нефть обусловлены локальной ситуацией на рынке энергоресурсов, рассуждает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "В апреле-мае ожидаемый уровень цены нефти марки Brent - 20-25 долларов, но в моменте падение цен на ближайших контрактах может быть почти любое. На курс рубля и доходы российской экономики от нефти это оказывает больше психологическое влияние. При текущих уровнях цен на нефть курс будет тяготеть к уровню 80 рублей за доллар", - оценивает он.

В ближайшие месяцы ожидается стабилизация цены нефти марки Brent в районе 20-25 долларов за баррель, считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Сделка ОПЕК + начнет действовать только с мая, но заявленные объемы сокращения не смогут ликвидировать мощный провал спроса. Курс на этом фоне может обосноваться в диапазоне 75-80 рублей за доллар", - оценивает она.

То, что сейчас происходит на рынках означает, что в мае и июне цены на нефть по-прежнему останутся на низком уровне, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг

"Что касается рубля, то пока мы не видим оттока средств нерезидентов: все ждут итогов пятничного заседания ЦБ . Если отток средств останется низким, курс доллара будет ниже 77,3 рубля", - оценил он.

В целом цена нефти на уровне 20 долларов за баррель марки Brent уже учтена в курсе рубля, и продажи валюты ЦБ РФ стабилизируют курс на этом уровне, резюмирует руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Более отдаленные перспективы рубля

Что касается устойчивости рубля и российских активов на более долгосрочном горизонте, то эксперты сходятся во мнении, что даже при текущих низких ценах на нефть в ближайшие 1,5-2 года у ЦБ достаточно ресурсов для стабилизации внутреннего валютного рынка.

В отсутствие шоков, которые могут спровоцировать мощный отток капитала с российского рынка, продаж валюты в рамках бюджетного правила достаточно для поддержания стабильности рубля, полагает Романчук из Металлинвестбанка. "С нынешним темпом трат валюты на исполнение бюджетного правила (5-7 миллиардов долларов в месяц), средств ФНБ хватит на два года", - оценивает он.

Даже при текущей цене нефти в 20 долларов за баррель российская экономика очень устойчива, и это поддерживает курс рубля, также считает советник генерального директора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов.

"Низкий госдолг РФ, большой объем резервов позволяют сохранять основные параметры бюджета до двух лет. Действия ЦБ и более сильное по сравнению с экспортом падение импорта поддерживают курс российской валюты", - считает он.