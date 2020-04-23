Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T17:55
https://ria.ru/20200423/1570480026.html
Эксперты рассказали, каким будет рубль при нефти по 20 долларов
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570170112_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_329b039ae27b02eecd257cef76e7af57.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, каким будет рубль при нефти по 20 долларов

17:55 23.04.2020
6956
© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Стоимость нефти в районе 20 долларов за баррель, ожидаемая в ближайшие месяцы, уже учтена в курсе рубля - он останется в диапазоне 75-80 рублей за доллар, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Более отдаленные перспективы рубля будут зависеть от потоков капитала, хотя запаса прочности в отсутствие шоков вполне хватит на два года, оценивают они.
Стоимость нефти марки Brent (июньский фьючерс) с конца прошлой недели за неполные три торговые сессии максимально падала на 43% - с 28 долларов до 15,99 доллара, к минимуму с июня 1999 года. Рубль при этом максимально терял к доллару 4,7%: валюта США поднималась до 77,65 рубля - максимума с 3 апреля.
Месторождение природного газа к северу от Басры, Ирак
23 апреля, 08:00
Сюрприз: газовый кризис следует за нефтяным. Что теперь будет
К четвергу нефть отчасти восстановилась и днем прибавляла 9,2%, до 22,25 доллара за баррель марки Brent. Доллар при этом падал на 1,4 рубля - до 74,5 рубля.

Нефть по $20 уже учтена в курсе

Текущие колебания цен на нефть обусловлены локальной ситуацией на рынке энергоресурсов, рассуждает начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. "В апреле-мае ожидаемый уровень цены нефти марки Brent - 20-25 долларов, но в моменте падение цен на ближайших контрактах может быть почти любое. На курс рубля и доходы российской экономики от нефти это оказывает больше психологическое влияние. При текущих уровнях цен на нефть курс будет тяготеть к уровню 80 рублей за доллар", - оценивает он.
В ближайшие месяцы ожидается стабилизация цены нефти марки Brent в районе 20-25 долларов за баррель, считает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова. "Сделка ОПЕК+ начнет действовать только с мая, но заявленные объемы сокращения не смогут ликвидировать мощный провал спроса. Курс на этом фоне может обосноваться в диапазоне 75-80 рублей за доллар", - оценивает она.
То, что сейчас происходит на рынках означает, что в мае и июне цены на нефть по-прежнему останутся на низком уровне, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
Добыча нефти в Техасе, США
22 апреля, 08:00
"Похоже, русские выигрывают нефтяную войну"
"Что касается рубля, то пока мы не видим оттока средств нерезидентов: все ждут итогов пятничного заседания ЦБ. Если отток средств останется низким, курс доллара будет ниже 77,3 рубля", - оценил он.
В целом цена нефти на уровне 20 долларов за баррель марки Brent уже учтена в курсе рубля, и продажи валюты ЦБ РФ стабилизируют курс на этом уровне, резюмирует руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Более отдаленные перспективы рубля

Что касается устойчивости рубля и российских активов на более долгосрочном горизонте, то эксперты сходятся во мнении, что даже при текущих низких ценах на нефть в ближайшие 1,5-2 года у ЦБ достаточно ресурсов для стабилизации внутреннего валютного рынка.
В отсутствие шоков, которые могут спровоцировать мощный отток капитала с российского рынка, продаж валюты в рамках бюджетного правила достаточно для поддержания стабильности рубля, полагает Романчук из Металлинвестбанка. "С нынешним темпом трат валюты на исполнение бюджетного правила (5-7 миллиардов долларов в месяц), средств ФНБ хватит на два года", - оценивает он.
Даже при текущей цене нефти в 20 долларов за баррель российская экономика очень устойчива, и это поддерживает курс рубля, также считает советник генерального директора "Открытие Брокер" по макроэкономике Сергей Хестанов.
Мухаммед Бен Сальман
20 апреля, 08:00
Цена нефтяной войны: саудитам пришлось залезть в долги
"Низкий госдолг РФ, большой объем резервов позволяют сохранять основные параметры бюджета до двух лет. Действия ЦБ и более сильное по сравнению с экспортом падение импорта поддерживают курс российской валюты", - считает он.
Другой вопрос, что нынешняя ситуация на сырьевом рынке вряд ли будет длиться два года, рассуждает Романчук. "Нынешние оценки сходятся во мнении, что пандемия продлится несколько месяцев, после чего все-таки ожидается восстановление экономической активности и соответственно – повышение стоимости энергоресурсов", - резюмировал эксперт.
5524218
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВалерий ВайсбергДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)BrentСШАЭкономика
Рекомендуем
Врачи
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:40Любовь к Родине — это основа жизни россиян, заявил Путин
10:40Красноярские власти не намерены снимать режим самоизоляции после 11 мая
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:34В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
10:31В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
10:30Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля
10:29Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции
10:29В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей
10:28Рейтинг лидера Южной Кореи достиг рекордных значений на фоне COVID-19
10:27Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24В парламенте Армении произошла массовая драка
10:22Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
Лента новостейМолния