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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:54
https://ria.ru/20200423/1570479996.html
У главы ГКЧС Чувашии нашли коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397512_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_3307fc4bfc50f67b7db5a08e4427a2c7.jpg
РИА Новости

У главы ГКЧС Чувашии нашли коронавирус

17:54 23.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова, он изолировался, у сотрудников администрации главы республики и министров результаты на COVID-19 отрицательные, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
"У председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова обнаружен коронавирус. Он изолировался, чувствует себя хорошо", - рассказали агентству в пресс-службе главы республики.
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В среду члены правительства Чувашии по рекомендации Роспотребнадзора сдали тест на коронавирусную инфекцию. Забор биоматериалов организовали прямо в Доме правительства республики.
"Сегодня стали известны результаты анализов на COVID-19, которые накануне сдали министры, руководители государственных комитетов, республиканских ведомств, а также сотрудники администрации главы Чувашии. У всех результаты отрицательные", - сообщили в пресс-службе.
На территории Чувашии выявлены 305 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из больницы 14 человек. Пятеро пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)Общество
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