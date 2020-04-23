У главы ГКЧС Чувашии нашли коронавирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен у председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова, он изолировался, у сотрудников администрации главы республики и министров результаты на COVID-19 отрицательные, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.

"У председателя Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чувашии Вениамина Петрова обнаружен коронавирус. Он изолировался, чувствует себя хорошо", - рассказали агентству в пресс-службе главы республики.

В среду члены правительства Чувашии по рекомендации Роспотребнадзора сдали тест на коронавирусную инфекцию. Забор биоматериалов организовали прямо в Доме правительства республики.

"Сегодня стали известны результаты анализов на COVID-19, которые накануне сдали министры, руководители государственных комитетов, республиканских ведомств, а также сотрудники администрации главы Чувашии. У всех результаты отрицательные", - сообщили в пресс-службе.

На территории Чувашии выявлены 305 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны из больницы 14 человек. Пятеро пациентов скончались.