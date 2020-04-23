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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T18:14
https://ria.ru/20200423/1570479820.html
Всемирный банк ухудшил прогноз цены на нефть в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/151897/34/1518973412_0:116:3229:1932_1036x0_80_0_0_c9cdf22f49048e4da9c49851d2867fcb.jpg
РИА Новости

Всемирный банк ухудшил прогноз цены на нефть в 2020 году

17:52 23.04.2020 (обновлено: 18:14 23.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до 35 долларов за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в 58 долларов, об этом говорится в докладе ВБ.
"Нефтяные цены прогнозируются в среднем на уровне в 35 долларов за баррель в 2020 году, после чего последует восстановление до 42 долларов за баррель в 2021 году, что существенно ниже нашего октябрьского прогноза в 58 долларов за баррель и 59 долларов за баррель", - сообщается в документе.
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Ухудшение прогноза ВБ объясняет ситуацией вокруг пандемии коронавируса. "COVID-2019 вызвал масштабное снижение цен на сырье в феврале и марте, и наиболее сильное влияние было оказано на стоимость энергоносителей. Нефтяные цены оказались под давлением из-за падения в транспортном секторе, более слабого роста экономики, несмотря на сокращение нефти ОПЕК и ее партнерами", - считает ВБ.
Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса. ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года.
Ранее на текущей неделе цены на нефть вновь упали, в понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае достигла отрицательной стоимости, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) цена майских фьючерсов на WTI достигала минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник упали в цене и июньские фьючерсы на нефть: нефть WTI дешевела до 6,55 доллара за баррель, цена Brent - опускалась ниже 18 долларов. В четверг цены восстановились примерно до 18 долларов и 23 долларов за баррель соответственно.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. Коронавирус и связанные с ним карантинные меры негативно влияют на мировой спрос и торговлю, а также перевозки и туризм. Аналитики ожидают снижения мировой экономики в текущем году, что негативно сказывается на оценках спроса на нефть на фоне опасений по переизбытку предложения.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьВсемирный банкЭкономика
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