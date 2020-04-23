Лавров обсудил с главой МИД Индии борьбу с COVID-19

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование в Афганистане, сообщил МИД РФ.
"Обсуждались актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая тематику взаимодействия в борьбе с новой коронавирусной пандемией в свете недавних решений Генассамблеи ООН, перспективы афганского урегулирования, деятельность БРИКС в период российского председательства, а также сотрудничество в формате Россия-Индия-Китай", - говорится в сообщении министерства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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