В Пакистане число заразившихся коронавирусом достигло 10811

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло за среду на 735 человек - до 10 811, говорится в материалах на сайте правительства страны.
Ранее сообщалось о заболевании 10 076 человек.
Отмечается, что всего выздоровели 2337 человек, погибли 228.
По данным правительства Пакистана, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (4590 человек), дальше идет провинция Синд – 3671 случай заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечены 1453 случая заражения, в провинции Белуджистан болеют 552 человек, в Исламабаде - 204.
Отмечается, что власти сделали более 124,5 тысячи тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.