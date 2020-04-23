Таможенная служба Украины заявила, что в ее офисе прошли обыски

КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Государственная таможенная служба Государственная таможенная служба Украины заявила, что правоохранители провели обыски в ее офисе в связи с расследованием закупки услуг по созданию символики.

"Сегодня в Гостаможслужбе провели обыски - представители Службы безопасности и Государственного бюро расследования заинтересовались гербом таможни", - говорится в сообщении таможни в Facebook

По данным пресс-службы, в декабре 2019 года таможенная служба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для ведомства стоимостью почти 30 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов).

Исполнителем работ стало ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и компаньоны", которое разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. "Имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить комиссия по геральдике и президент Украины своим указом", – говорится в сообщении.