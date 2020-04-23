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2020-04-23T17:49
https://ria.ru/20200423/1570479643.html
Таможенная служба Украины заявила, что в ее офисе прошли обыски
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РИА Новости

Таможенная служба Украины заявила, что в ее офисе прошли обыски

17:49 23.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Государственная таможенная служба Украины заявила, что правоохранители провели обыски в ее офисе в связи с расследованием закупки услуг по созданию символики.
"Сегодня в Гостаможслужбе провели обыски - представители Службы безопасности и Государственного бюро расследования заинтересовались гербом таможни", - говорится в сообщении таможни в Facebook.
По данным пресс-службы, в декабре 2019 года таможенная служба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для ведомства стоимостью почти 30 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов).
Исполнителем работ стало ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и компаньоны", которое разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы. "Имеются все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить комиссия по геральдике и президент Украины своим указом", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли документы по выполнению указанных услуг. "Мы убеждены, что обыски на таможне прошли по надуманному, политически мотивированному делу. Впрочем, предоставим полное содействие правоохранительным органам", – добавили в ведомстве.
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