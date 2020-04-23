В Ногинском лесничестве Подмосковья локализовали крупный пожар

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Ногинском лесничестве Московской области удалось локализовать на площади более 22 гектаров, эвакуация людей не требуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По состоянию на 17.30 лесной пожар в Ногинском лесничестве локализован на площади 22,1 гектара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы ближайшим населенным пунктам и людям нет. Превышений концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.
К ликвидации последствий пожара привлекаются 52 человека и 23 единицы техники.