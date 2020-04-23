В Ногинском лесничестве Подмосковья локализовали крупный пожар

"По состоянию на 17.30 лесной пожар в Ногинском лесничестве локализован на площади 22,1 гектара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы ближайшим населенным пунктам и людям нет. Превышений концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено.