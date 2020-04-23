В МИД прокомментировали запуск Ираном первого военного спутника

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Запуск Ираном военного спутника не противоречит резолюции Совета безопасности ООН по иранской ядерной программе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец"). Госсекретарь США Майк Помпео усомнился в том, что вывод спутника на орбиту соответствовал резолюции ООН.
"Далеко не первый раз государство, грубо попирающее нормы международного права и нарушающее резолюцию СБ ООН 2231, пытается отвести от себя международное осуждение, обвиняя Иран бездоказательно в несоблюдении требований Совета безопасности. Подобные приемы мы квалифицируем как нечистоплотные, они давно себя дискредитировали, доказали свою полную несостоятельность. Это подтверждается результатами многочисленных дискуссий в СБ ООН по вопросам осуществления резолюции 2231", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
"Как известно, ни сама резолюция, ни Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы никак не ограничивает права и возможности Тегерана в плане освоения мирного космоса и развития соответствующих национальных программ", - отметила она.