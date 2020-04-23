В Великобритании число жертв коронавируса достигло 18738

Общее количество смертей составило 18 738, заражений COVID-19 – 138 078. Днем ранее указанные показатели составляли 18 100 и 133 495 соответственно. Количество заболевших за минувшие сутки выросло на 4583 против 4301 днем ранее. Всего за сутки медики провели 23 650 новых тестов на коронавирус.