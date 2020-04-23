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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:44
https://ria.ru/20200423/1570479356.html
В Великобритании число жертв коронавируса достигло 18738
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569554552_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7f2f2653b30001df4f6ccc5bb76298ef.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса достигло 18738

17:44 23.04.2020
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© REUTERS / Hannah McKayМашина скорой помощи в Лондоне
Машина скорой помощи в Лондоне
© REUTERS / Hannah McKay
Машина скорой помощи в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании за сутки число скончавшихся от коронавируса в больницах выросло на 638 человек – до 18 738, количество заболевших превысило 138 тысяч человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Общее количество смертей составило 18 738, заражений COVID-19 – 138 078. Днем ранее указанные показатели составляли 18 100 и 133 495 соответственно. Количество заболевших за минувшие сутки выросло на 4583 против 4301 днем ранее. Всего за сутки медики провели 23 650 новых тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВеликобританияВ мире
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