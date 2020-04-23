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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:41
https://ria.ru/20200423/1570479150.html
В Минске на карантин закрыли духовную академию из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569923535_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_174e59ff7a1ee44da06b3b30fdbcf68a.jpg
РИА Новости

В Минске на карантин закрыли духовную академию из-за коронавируса

17:41 23.04.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКрестный ход во время праздничного пасхального богослужения в Минске
Крестный ход во время праздничного пасхального богослужения в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Крестный ход во время праздничного пасхального богослужения в Минске
МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Минская духовная академия закрыта на карантин на фоне распространения коронавируса COVID-19, занятия будут проходить в удаленном режиме, сообщается в четверг на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).
"В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты до 10 мая", - говорится в сообщении.
В БПЦ отметили, что занятия в академии будут проходить в удаленном режиме, о формате и расписании занятий информация появится позже.
РИА Новости пока не располагают комментарием со стороны БПЦ и духовной академии относительно того, есть ли в этом учебном заведении зараженные коронавирусом.
Минская духовная академия - высшее богословское учебное заведение Белорусской православной церкви - была основана в 1996 году.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. В Белоруссии на четверг зарегистрировано 8,022 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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