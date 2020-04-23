В Минске на карантин закрыли духовную академию из-за коронавируса

Крестный ход во время праздничного пасхального богослужения в Минске

Крестный ход во время праздничного пасхального богослужения в Минске

МИНСК, 23 апр – РИА Новости. Минская духовная академия закрыта на карантин на фоне распространения коронавируса COVID-19, занятия будут проходить в удаленном режиме, сообщается в четверг на сайте Белорусской православной церкви (БПЦ).

"В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией Минская духовная академия и храм святителя Кирилла Туровского закрыты до 10 мая", - говорится в сообщении.

В БПЦ отметили, что занятия в академии будут проходить в удаленном режиме, о формате и расписании занятий информация появится позже.

РИА Новости пока не располагают комментарием со стороны БПЦ и духовной академии относительно того, есть ли в этом учебном заведении зараженные коронавирусом.

Минская духовная академия - высшее богословское учебное заведение Белорусской православной церкви - была основана в 1996 году.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. В Белоруссии на четверг зарегистрировано 8,022 тысячи инфицированных коронавирусом, в том числе 60 человек скончались.