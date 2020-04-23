Польша направила Белоруссии гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Медицинские работники в защитных костюмах в Минске

ВАРШАВА, 23 апр – РИА Новости. Польша направила Белоруссии гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса: в четверг из Варшавы в Минск направились пять большегрузных автомобилей со средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими жидкостями, передает корреспондент РИА Новости.

Непосредственно доставкой груза занимается Государственная пожарная охрана.

Присутствовавший на торжественной церемонии отправки груза глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что текущая эпидемия коронавируса является "проверкой международной солидарности". "Сегодняшняя помощь белорусскому народу является выражением братства и солидарности", - сказал он.

Дворчик отметил, что часть помощи попадет в госпитали в Гродно и Вороново, где проживает большое количество этнических поляков.

Заместитель министра иностранных лед Польши Марчин Пшидач в свою очередь заявил о проявлении "европейской солидарности". "Мы все понимаем, что эпидемия не знает границ. Мы как Польша демонстрируем свою европейскую, соседскую солидарность", - сказал он.

Замминистра напомнил, что Польша ранее уже отправила гуманитарную помощь для Италии и Испании.

По последним данным, число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии составило 8022, 60 человек скончались.