В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 4186

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Бангладеш выявили за сутки 414 новых случаев заражения коронавирусом , общее число инфицированных в стране составляет 4186 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Число погибших от коронавируса выросло на 7 человек, общее число погибших достигло 127.

По данным медиков, вылечились от коронавируса 108 человек, за сутки общее число поправившихся выросло на 7 человек.

Ранее правительство Бангладеш в связи с распространением коронавируса продлило до 25 апреля режим изоляции в стране.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.