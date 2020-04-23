Захарова раскритиковала сообщения чешских СМИ о "российских кибератаках"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва считает беспочвенными обвинения чешских СМИ в адрес РФ об "организации" кибератак на сектор энергетики и объекты здравоохранения, это лживые вбросы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"На территории Чехии разворачивается несколько информационных кампаний, они имеют яркую антироссийскую направленность и наносят существенный удар по двусторонним отношениям",- сказала Захарова на брифинге.

"Сейчас раскручивается в ряде чешских СМИ беспочвенная, не подкрепленная никакими фактами, кроме анонимных утечек из спецслужб, кампания по обвинению нашей страны в организации кибератак на объекты инфраструктуры энергетики и здравоохранения Чехии. Мы рассматриваем эти лживые вбросы как очередной этап развернутой на Западе нечистоплотной работы по шельмованию России", - добавила она.

Захарова заявила, что если у чешской стороны есть факты, то пусть она их предоставит.

"Зачем действовать путем утечек? Выйдете и скажите о них. У нас есть посольство, работают дипломаты, передайте им материалы, направьте дипломатические ноты... Режиссеры этой провокационной акции по традиции на полную мощность запустили генератор фейк ньюс", - добавила она.

По словам официального представителя МИД РФ, как и в ситуации с демонтажем памятника Коневу, "цинизм зашкаливает".