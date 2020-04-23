Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

Отмечается, что на самолетах модернизированы системы инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения с применением современных цифровых технологий.

Ту–160 является самым скоростным ракетоносцем–бомбардировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.