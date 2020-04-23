Минобороны получило два ракетоносца Ту-160 после модернизации

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Министерство обороны России получило два прошедших модернизацию стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Специалистами 264 военного представительства Минобороны России на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова были приняты два стратегических ракетоносца Ту-160 "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на самолетах модернизированы системы инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения с применением современных цифровых технологий.
"Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения", - сказали в ведомстве.
Ту–160 является самым скоростным ракетоносцем–бомбардировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.