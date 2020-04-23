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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:35
https://ria.ru/20200423/1570478770.html
Власти Москвы объяснили колебание цен на лимоны
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РИА Новости

Власти Москвы объяснили колебание цен на лимоны

17:35 23.04.2020
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© www.hort.purdue.eduЛимоны
Лимоны
© www.hort.purdue.edu
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Колебание цен на лимоны в Москве вызвано переходным периодом между турецкими и аргентинскими поставками, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Цены на лимоны в Москве достаточно стабильны. Просто этот переходный период между турецкими лимонами и аргентинскими. Всегда по весне такая история, и это сезонное колебание цен, которое существует. Сейчас пойдут лимоны из Аргентины – и цены выровняются", - сообщил Немерюк.
Руководитель департамента отметил, что если в Москве и наблюдался ажиотажный спрос на имбирь, чеснок и лимон, то сейчас все вернулось к прежним показателям. "Поэтому будем надеяться, что таких скачков не будет", - добавил руководитель департамента.
Ранее начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы Андрей Тенишев сообщил, что рост цен на лимоны в РФ, который произошел в марте-апреле, обусловлен сокращением импорта этого продукта из-за рубежа, а также ростом спроса.
В конце марта и начале апреля в России выросли продажи имбиря и лимонов, это произошло на фоне распространения коронавируса: такие продукты часто используются россиянами при простудных и вирусных заболеваниях. Учитывая, что Россия импортирует имбирь и лимоны из-за рубежа, на фоне ослабления рубля выросли и цены на эти продукты.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМоскваЭкономика
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