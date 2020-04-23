В МИД заявили о готовности к диалогу с США по Венесуэле

"Хотела бы еще раз подчеркнуть, мы не против обсуждения с Вашингтоном венесуэльской проблематики, но никакая сделка невозможна за счет здоровья и благосостояния простых граждан", - заявила Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что не Соединенные Штаты Америки, а только сами венесуэльцы могут и должны решать свою судьбу в прямом диалоге между собой без вмешательства извне и без предварительных условий и ультиматумов.

"Диктат никогда в истории не способствовал возникновению доверия. Кстати, сам факт того, что план некого демократического перехода анонсировал госсекретарь США, а не так называемый и.о. президента Венесуэлы (Хуан) Гуаидо - это свидетельство того, что сами американцы уже, в общем-то, не доверяют своему ставленнику, по сути, видимо, списывают его со счетов", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что Вашингтону нужно начать быть правдивым с народом Венесуэлы и не придумывать мифические кампании по защите национальных интересов Венесуэлы, "а просто открыть карты и действовать прямо".

Перу, "Мы поддерживаем тех, кто в наши непростые дни организует работу по противодействию распространению инфекции, ставшей глобальной угрозой и миру в целом, и латиноамериканскому региону в частности. Мы это уже отмечали, положение дел в Венесуэле выглядит на настоящий момент умеренно особенно на фоне того, что происходит в критикующих Каракас соседних государствах – Бразилии Эквадоре . Это, в общем, данные статистики Панамериканской организации здравоохранения. Отражением такой объективной реальности стал, кстати, отток венесуэльских мигрантов из Колумбии назад в свою страну", - добавила она.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагает создать временное правительство в Венесуэле из членов Национальной ассамблеи, которое признали бы и власти, и оппозиция, с последующим проведением выборов и снятием американских санкций.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.