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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-04-23T17:35
https://ria.ru/20200423/1570478728.html
В МИД заявили о готовности к диалогу с США по Венесуэле
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1036x0_80_0_0_47d31b899a18c30b3a7f5f723f5ffbd8.jpg
РИА Новости

В МИД заявили о готовности к диалогу с США по Венесуэле

17:35 23.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва готова к диалогу с США по Венесуэле, но не пойдет на сделки, касающиеся венесуэльского народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы еще раз подчеркнуть, мы не против обсуждения с Вашингтоном венесуэльской проблематики, но никакая сделка невозможна за счет здоровья и благосостояния простых граждан", - заявила Захарова на брифинге в четверг.
Она добавила, что не Соединенные Штаты Америки, а только сами венесуэльцы могут и должны решать свою судьбу в прямом диалоге между собой без вмешательства извне и без предварительных условий и ультиматумов.
"Диктат никогда в истории не способствовал возникновению доверия. Кстати, сам факт того, что план некого демократического перехода анонсировал госсекретарь США, а не так называемый и.о. президента Венесуэлы (Хуан) Гуаидо - это свидетельство того, что сами американцы уже, в общем-то, не доверяют своему ставленнику, по сути, видимо, списывают его со счетов", - сказала официальный представитель МИД РФ.
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Она отметила, что Вашингтону нужно начать быть правдивым с народом Венесуэлы и не придумывать мифические кампании по защите национальных интересов Венесуэлы, "а просто открыть карты и действовать прямо".
"Мы поддерживаем тех, кто в наши непростые дни организует работу по противодействию распространению инфекции, ставшей глобальной угрозой и миру в целом, и латиноамериканскому региону в частности. Мы это уже отмечали, положение дел в Венесуэле выглядит на настоящий момент умеренно особенно на фоне того, что происходит в критикующих Каракас соседних государствах – Бразилии, Перу, Эквадоре. Это, в общем, данные статистики Панамериканской организации здравоохранения. Отражением такой объективной реальности стал, кстати, отток венесуэльских мигрантов из Колумбии назад в свою страну", - добавила она.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагает создать временное правительство в Венесуэле из членов Национальной ассамблеи, которое признали бы и власти, и оппозиция, с последующим проведением выборов и снятием американских санкций.
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В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства.
Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМария ЗахароваНиколас МадуроМоскваЭквадорВенесуэлаСШАВ мире
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