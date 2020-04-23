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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:35
https://ria.ru/20200423/1570478683.html
Врио главы Приангарья ответил на горячей линии на вопросы о коронавирусе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156235/53/1562355366_0:0:2942:1655_1036x0_80_0_0_186095b158f55206778abe7d27d1c765.jpg
РИА Новости

Врио главы Приангарья ответил на горячей линии на вопросы о коронавирусе

17:35 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев . Архивное фото
ИРКУТСК, 23 апр- РИА Новости. Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев проверил работу операторов горячей линии и сам ответил жителям региона на вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Ежедневно на горячую линию в Иркутской области поступают от 500 до 2,5 тысячи вопросов, связанных с коронавирусом. Только на базе МФЦ за 20 дней операторы приняли почти 26 тысяч таких обращений. Чаще всего люди спрашивают, как получить медицинскую помощь, можно ли сдать тест на коронавирус, как действовать по прибытию из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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"Глава Приангарья в четверг сам принимал звонки и консультировал жителей по самым актуальным вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В частности, у врио губернатора поинтересовались, как будут работать автобусные садоводческие маршруты во время режима самоизоляции. Кобзев объяснил, что ездить на дачный участок будет разрешено при наличии книжки садовода с соблюдением обязательных санитарно-гигиенических требований.
"Услугами автобусов пользуются в основном люди пожилого возраста, поэтому к таким перевозкам отнесемся с особым вниманием. Здесь необходимо и расширение автобусного парка, и соблюдение социальной дистанции между пассажирами, обязательная дезинфекция салона после каждого рейса и наличие средств дезинфекции внутри салона", - приводятся в сообщении слова Кобзева.
Он также отметил, что в общественном транспорте необходимо быть в масках. Их в настоящее время можно приобрести практически во всех аптеках города. Более того, скоро в регион прибудет новая партия средств индивидуальной защиты.
В дневное время в МФЦ дежурят специалисты региональных министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, министерства труда и занятости, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, службы потребительского рынка и министерства образования. Они консультируют операторов по сложным вопросам.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Иркутская областьОбщество
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