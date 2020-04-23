ВОЗ призвала Минск учесть риски для населения при проведении субботника

ЖЕНЕВА, 23 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение о проведении массовых мероприятий в Белоруссии должны приниматься с учетом всех рисков для здоровья населения, заявили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения, комментируя решение президента Белоруссии провести 25 апреля национальный субботник, несмотря на пандемию COVID-19.
"ВОЗ рекомендует каждое решение об ограничении, изменении, переносе, отмене или проведении массовый мероприятий основывать на стандартных правилах оценки угрозы риска. Эти решения должны быть частью всеобъемлющего подхода властей по борьбе со вспышкой", - сказали в пресс-службе ВОЗ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации с новым коронавирусом пока не усматривает оснований для переноса или отмены республиканского субботника, намеченного на 25 апреля. Традиционно половина заработанных на субботниках средств идет на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Остальная часть пойдет в этом году на реставрацию комплекса зданий национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.
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