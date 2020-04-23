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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:32
https://ria.ru/20200423/1570478520.html
ВОЗ призвала Минск учесть риски для населения при проведении субботника
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569825707_0:0:3100:1745_1036x0_80_0_0_51b4d3640cbffd6bf8baffd94325e7fe.jpg
РИА Новости

ВОЗ призвала Минск учесть риски для населения при проведении субботника

17:32 23.04.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАнтисептик на стене торгового центра в Минске
Антисептик на стене торгового центра в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 23 апр – РИА Новости, Елизавета Исакова. Решение о проведении массовых мероприятий в Белоруссии должны приниматься с учетом всех рисков для здоровья населения, заявили РИА Новости в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения, комментируя решение президента Белоруссии провести 25 апреля национальный субботник, несмотря на пандемию COVID-19.
"ВОЗ рекомендует каждое решение об ограничении, изменении, переносе, отмене или проведении массовый мероприятий основывать на стандартных правилах оценки угрозы риска. Эти решения должны быть частью всеобъемлющего подхода властей по борьбе со вспышкой", - сказали в пресс-службе ВОЗ.
Водитель и фельдшер бригады экстренного реагирования
23 апреля, 16:35Распространение нового коронавируса
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации с новым коронавирусом пока не усматривает оснований для переноса или отмены республиканского субботника, намеченного на 25 апреля. Традиционно половина заработанных на субботниках средств идет на подготовку детских загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону, благоустройство населенных пунктов, а также восстановление историко-культурных ценностей и мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.
Остальная часть пойдет в этом году на реставрацию комплекса зданий национального художественного музея и на реконструкцию братского захоронения на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Олы.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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