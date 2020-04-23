Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до 1735 человек

ТАШКЕНТ, 23 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 19 человек и достигло 1735, число выздоровевших увеличилось на 53, до 503, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру четверга число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1716, семь пациентов скончались, 450 выздоровели.

"По состоянию на 23 апреля 2020 года 19.00 (17.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1735", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В среду было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, во вторник - 51.

По данным ведомства, в четверг также выздоровели еще 53 пациента, общее число поправившихся после коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 503. В среду было зафиксировано 93 случая выздоровления. Во вторник поправились 96 человек – наибольшее число выздоровевших за день с момента появления инфекции в республике.

Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.