Ивановские власти рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 23 апр - РИА Новости. Врачи в Ивановской области перевели из реанимации в обычную палату трех пациентов с COVID-19, состояние которых улучшилось, сообщает в четверг областное правительство.
В Ивановской области зарегистрировано 239 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки поставлены 14 диагнозов. Выздоровел 41 человек, двое умерли.
"У трех пациентов с COVID-19, которые были в реанимации, состояние улучшилось, их перевели в обычные палаты. По-прежнему в реанимации 13 пациентов с пневмонией, один из них – на ИВЛ", - говорится в сообщении.
Из 14 новых пациентов шесть человек приехали из Москвы, один из Дагестана. Все они возвращались личным транспортом. Четверо пациентов заразились после контакта с ранее заболевшими, еще трое поступили с признаками ОРВИ.
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