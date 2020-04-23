Из Стамбула в Москву вернулся 51 россиянин

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Самолетом из Самолетом из Стамбула во "Внуково" доставлен 51 пассажир, прибывшие направлены к месту самоизоляции, сообщили РИА Новости в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что для сопровождения прибывших пассажиров до места изоляции выделены 11 микроавтобусов, а все водители обеспечены масками и дезинфицирующими средствами.

"Все прибывшие 22 апреля в аэропорт "Внуково" прошли санитарно-эпидемиологический контроль и были доставлены по месту самоизоляции. Все пассажиры рейса были опрошены о состоянии здоровья, жалоб на самочувствие не поступало, всем на борту проведена термометрия. Всего в самолете был 51 пассажир и 6 членов экипажа. Также в аэропорту проверена генеральная декларация, подтверждающая отсутствие больного пассажира в самолете", - сообщили агентству в оперштабе со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

В штабе отметили, что после прохождения паспортного контроля все прибывшие прошли анкетирование, им были выданы средства индивидуальной защиты – маски и санитайзеры. Кроме того, все пассажиры, проживающие в Москве и Московской области, получили постановления главного государственного санитарного врача о нахождении в режиме изоляции в течение 14 дней.

"Информация о прибывших москвичах и жителях Московской области для организации противоэпидемических мероприятий и медицинского наблюдения передана по месту их нахождения в режиме изоляции. Граждане из других регионов России были доставлены в обсерватор на территории Можайского района Московской области, где они будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель", - дополнили в штабе.