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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:30
https://ria.ru/20200423/1570478372.html
Из Стамбула в Москву вернулся 51 россиянин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Из Стамбула в Москву вернулся 51 россиянин

17:30 23.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Самолетом из Стамбула во "Внуково" доставлен 51 пассажир, прибывшие направлены к месту самоизоляции, сообщили РИА Новости в столичном оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что для сопровождения прибывших пассажиров до места изоляции выделены 11 микроавтобусов, а все водители обеспечены масками и дезинфицирующими средствами.
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"Все прибывшие 22 апреля в аэропорт "Внуково" прошли санитарно-эпидемиологический контроль и были доставлены по месту самоизоляции. Все пассажиры рейса были опрошены о состоянии здоровья, жалоб на самочувствие не поступало, всем на борту проведена термометрия. Всего в самолете был 51 пассажир и 6 членов экипажа. Также в аэропорту проверена генеральная декларация, подтверждающая отсутствие больного пассажира в самолете", - сообщили агентству в оперштабе со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.
В штабе отметили, что после прохождения паспортного контроля все прибывшие прошли анкетирование, им были выданы средства индивидуальной защиты – маски и санитайзеры. Кроме того, все пассажиры, проживающие в Москве и Московской области, получили постановления главного государственного санитарного врача о нахождении в режиме изоляции в течение 14 дней.
"Информация о прибывших москвичах и жителях Московской области для организации противоэпидемических мероприятий и медицинского наблюдения передана по месту их нахождения в режиме изоляции. Граждане из других регионов России были доставлены в обсерватор на территории Можайского района Московской области, где они будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель", - дополнили в штабе.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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