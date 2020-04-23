Во Владивостоке полиция ищет водителя, который не пропустил скорую

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя Toyota Land Сruiser 100, который не пропустил карету скорой помощи во Полиция разыскивает водителя Toyota Land Сruiser 100, который не пропустил карету скорой помощи во Владивостоке , сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю

В среду в социальных сетях появилось видео, вызвавшее общественный резонанс. На видеозаписи видно, как серый Toyota Land Сruiser движется по левой полосе, не давая проехать карете скорой помощи. При этом места для маневра было достаточно. Скорая безуспешно пыталась проехать участок дороги в Первомайском районе Владивостока: громкие сигналы сирены слышны на видео, но водитель внедорожника не пропустил спецмашину.

"В настоящее время инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 100, который не предоставил преимущества автомашине скорой помощи", - сообщил агентству представитель ведомства.