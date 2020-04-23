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2020-04-23T17:26
https://ria.ru/20200423/1570478152.html
Во Владивостоке полиция ищет водителя, который не пропустил скорую
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РИА Новости

Во Владивостоке полиция ищет водителя, который не пропустил скорую

17:26 23.04.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Полиция разыскивает водителя Toyota Land Сruiser 100, который не пропустил карету скорой помощи во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Приморскому краю.
В среду в социальных сетях появилось видео, вызвавшее общественный резонанс. На видеозаписи видно, как серый Toyota Land Сruiser движется по левой полосе, не давая проехать карете скорой помощи. При этом места для маневра было достаточно. Скорая безуспешно пыталась проехать участок дороги в Первомайском районе Владивостока: громкие сигналы сирены слышны на видео, но водитель внедорожника не пропустил спецмашину.
"В настоящее время инспекторы ДПС проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения водителя внедорожника Toyota Land Cruiser 100, который не предоставил преимущества автомашине скорой помощи", - сообщил агентству представитель ведомства.
Он добавил, что водитель внедорожника пренебрег требованием уступить дорогу, хотя спецмашина двигалась с включенными звуковыми сигналами. В действиях водителя, как отметили в полиции, "усматривается нарушение Правил дорожного движения по статье 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества спецтранспорту)". Нарушителю может грозить штраф и лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.
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