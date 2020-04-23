В Европарламенте оценили меры по выходу из кризиса из-за коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 23 апр – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюзу стоит рассмотреть использование инструментов общего долга для преодоления нынешнего экономического кризиса в союзе, вызванного борьбой с пандемией коронавируса, считает глава Европарламента Давид Сассоли.
"Я думаю, это тот аспект, о котором мы должны подумать", - сказал Сассоли на пресс-конференции.
Накануне источник в институтах власти ЕС рассказал журналистам, что идея привлечения средств в ЕС для поддержки экономики его стран-членов с наименованием "общий долг ЕС" пока не получила поддержки всех государств союза. Однако страны все же могут подумать о решениях, которые будут очень близки к этому механизму, сказал он.
Многие страны мира, включая государства Евросоюза, на фоне пандемии ввели масштабные ограничения социально-экономический жизни, среди которых ограничения торговли, запрет на работу ресторанов и отелей, закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Глобальная экономика, а также экономика ЕС серьезно страдают от этой ситуации.
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