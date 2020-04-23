В Европарламенте оценили меры по выходу из кризиса из-за коронавируса

"Я думаю, это тот аспект, о котором мы должны подумать", - сказал Сассоли на пресс-конференции.

Накануне источник в институтах власти ЕС рассказал журналистам, что идея привлечения средств в ЕС для поддержки экономики его стран-членов с наименованием "общий долг ЕС" пока не получила поддержки всех государств союза. Однако страны все же могут подумать о решениях, которые будут очень близки к этому механизму, сказал он.