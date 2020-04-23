Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T22:51
https://ria.ru/20200423/1570477940.html
Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335218_0:269:3084:2004_1036x0_80_0_0_24ebca7323b656bbcbd6268ca5085457.jpg
РИА Новости

Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве

17:24 23.04.2020 (обновлено: 22:51 23.04.2020)
39748
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРеанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный врач московской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из отделения реанимации. Ролик опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В последнее время очень много в отделение реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме," — сказал Вечорко.
По его словам, избежать прироста больных с коронавирусной инфекцией можно, если соблюдать режим самоизоляции и помнить о важности социального дистанцирования.
"Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния, и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким", — добавил медик.
Заведующий урологическим отделением госпиталя для ветеранов войн № 3 Максим Старинский
22 апреля, 16:05Распространение нового коронавируса
В Москве умер врач, лечивший пациентов с COVID-19
По последним данным, во всех российских регионах зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Погибли 555 человек, 4891 вылечился. При этом за минувшие сутки выявлено меньше новых больных, чем 21 и 22 апреля.
Всего в мире, согласно ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона заболевших, 169 тысяч умерли. Среди самых подверженных COVID-19 государств — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия в этом списке занимает десятое место.
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
21 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
Европе предрекли "возвращение в Cредневековье" из-за COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6225261536104
Валерий ВечоркоЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
Это всё свободолюбивые неверующие гуляки, что возмущались ранее ограничением их свободы...
23 апреля, 17:33
Covid короновирусович
124614386
Берегите себя! Спасая себя, спасаешь других.
23 апреля, 18:07
ВСВладимир Самойлов
10620109
Рекомендуем
Врачи
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты назвали возможный сценарий пика коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Во Владимирской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
10:38В России от COVID-19 выздоровели 2805 человек за сутки
10:34В Москве выявили 5846 случаев заражения коронавирусом за сутки
10:34В России за сутки умерли 98 человек с COVID-19
10:31В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
10:30Китай успешно завершил испытания прототипа нового космического корабля
10:29Единство религиозных общин во время ВОВ обсудят на онлайн-конференции
10:29В Варшаве задержали десятки человек после протеста предпринимателей
10:28Рейтинг лидера Южной Кореи достиг рекордных значений на фоне COVID-19
10:27Грузия не будет разрывать дипотношения с Украиной из-за Саакашвили
10:24В больнице имени Филатова в Москве лечатся 918 пациентов с коронавирусом
10:24В парламенте Армении произошла массовая драка
10:22Число зараженных коронавирусом в Грузии возросло до 623
10:21В Совкомбанке опровергли сообщение о заражении коронавирусом Бродского
10:19В Белово коронавирусом заразились четыре врача
10:18Депутат оценил слова Трампа о сотрудничестве с Россией
10:18В Саратовской области выявили 74 новых случаев заражения коронавирусом
10:17Курс доллара упал ниже 74 рублей
10:16Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
10:15Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Лента новостейМолния