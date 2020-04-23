Главврач показал видео из коронавирусной реанимации в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный врач московской клинической больницы № 15 имени Филатова Главный врач московской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко записал видео из отделения реанимации. Ролик опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В последнее время очень много в отделение реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме," — сказал Вечорко.

По его словам, избежать прироста больных с коронавирусной инфекцией можно, если соблюдать режим самоизоляции и помнить о важности социального дистанцирования.

"Прекратите лишние контакты, тогда возможно будет избежать и тяжелого состояния, и попадания в реанимацию. Тем самым вы сохраните и себе жизнь, и жизнь своим близким", — добавил медик.

По последним данным, во всех российских регионах зарегистрировано 62 773 случая заражения коронавирусом. Погибли 555 человек, 4891 вылечился. При этом за минувшие сутки выявлено меньше новых больных, чем 21 и 22 апреля.

Всего в мире, согласно ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона заболевших, 169 тысяч умерли. Среди самых подверженных COVID-19 государств — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия в этом списке занимает десятое место.