Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.
На кадрах заметно, как экс-супруги ругаются во дворе дома в присутствии ребенка. Шевыркова обвинила Башарова в том, что он напился, и убеждала ребенка уехать вместе с ней.
"Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать?" — спросила она у артиста.
Во время конфликта она также пригрозила вызвать полицию, если Башаров продолжит выпивать.
В другом посте актер опубликовал фотографию с бывшей супругой и обвинил ее в вымогательстве денег.
Суд расторг брак Шевырковой с Башаровым в марте. До этого в СМИ появлялись сообщения о том, что один из семейных конфликтов якобы закончился дракой. Сам актер прокомментировал эту информацию призывом "не читать "желтуху".
1 июня 2019, 12:02Билет в один конец: бывшая жена Башарова уехала из России