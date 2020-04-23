Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Актер и телеведущий Актер и телеведущий Марат Башаров опубликовал в инстаграме видео скандала с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.

На кадрах заметно, как экс-супруги ругаются во дворе дома в присутствии ребенка. Шевыркова обвинила Башарова в том, что он напился, и убеждала ребенка уехать вместе с ней.

"Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать?" — спросила она у артиста.

Во время конфликта она также пригрозила вызвать полицию, если Башаров продолжит выпивать.

В другом посте актер опубликовал фотографию с бывшей супругой и обвинил ее в вымогательстве денег.