Спасатели эвакуировали из зоны пожара на горе на Алтае 36 человек

Ранее сообщалось, что на горе оказались отрезанными из-за огня ориентировочно 12 человек, в том числе четверо детей, которые занимались сбором ореха.

Он отметил, что работа осложняется плохой видимостью из-за плотного дыма в районе пожара. К ликвидации последствий возгорания привлечены 30 человек и четыре единицы техники.