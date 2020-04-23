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Спасатели эвакуировали из зоны пожара на горе на Алтае 36 человек
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РИА Новости

Спасатели эвакуировали из зоны пожара на горе на Алтае 36 человек

17:18 23.04.2020 (обновлено: 17:52 23.04.2020)
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из зоны пожара на горе возле населенного пункта Шашикман в Онгудайском районе Республики Алтай 36 человек, которые занимались сбором ореха, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что на горе оказались отрезанными из-за огня ориентировочно 12 человек, в том числе четверо детей, которые занимались сбором ореха.
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"Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда на вертолете Ми-8 Авиалесоохраны и пожарные села Онгудай эвакуировали из зоны пожара 36 человек и пять автомобилей граждан", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что работа осложняется плохой видимостью из-за плотного дыма в районе пожара. К ликвидации последствий возгорания привлечены 30 человек и четыре единицы техники.
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Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика АлтайОнгудайский районПроисшествия
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