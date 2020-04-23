"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю в конце июня

"Главным приоритетом "АвтоВАЗа" является сохранение рабочих мест. Исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка, компания вводит сокращенную 4-дневную рабочую неделю с 29 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано 23 апреля", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркивает, что это решение является предварительным – компания надеется, что ситуация начнет улучшаться, так как российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка можно было бы сохранить 5-дневную рабочую неделю и после 29 июня, добавил он.