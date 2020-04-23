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2020-04-23T17:36
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"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю в конце июня
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РИА Новости

"АвтоВАЗ" введет четырехдневную рабочую неделю в конце июня

17:36 23.04.2020
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" ввиду прогнозируемого снижения авторынка в России принял решение ввести четырехдневную рабочую неделю с 29 июня, рассказал РИА Новости представитель компании.
"Главным приоритетом "АвтоВАЗа" является сохранение рабочих мест. Исходя из значительных негативных прогнозов рынка на апрель-май и прогнозируемого аналитиками 30-50% годового снижения рынка, компания вводит сокращенную 4-дневную рабочую неделю с 29 июня 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано 23 апреля", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркивает, что это решение является предварительным – компания надеется, что ситуация начнет улучшаться, так как российское правительство изучает вопрос о введении эффективных дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае восстановления рынка можно было бы сохранить 5-дневную рабочую неделю и после 29 июня, добавил он.
До этого 23 апреля стало известно, что входящий в группу "АвтоВАЗ" завод Lada Ижевск, на котором производят автомобиль Lada Vesta, приостановит конвейер с 27 по 30 апреля из-за нехватки компонентов. Сам "АвтоВАЗ" 13 апреля только перезапустил производство после двухнедельной остановки, связанной с нерабочими днями по указу президента.
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