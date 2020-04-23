На Кубани грабителю пришлось спасаться бегством от продавщицы

Как видно на записи с камеры наблюдения, в магазин вошел мужчина в медицинской маске и темных очках и набросился на продавщицу. Однако женщина сдаваться не собиралась, и после непродолжительной потасовки несостоявшемуся грабителю пришлось сбежать.