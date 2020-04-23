На Кубани грабителю пришлось спасаться бегством от продавщицы

КРАСНОДАР, 23 апр — РИА Новости. Продавщица магазина в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае дала отпор грабителю, которому в итоге пришлось спасаться бегством, следует из видеозаписи, предоставленной краевым главком МВД.
Как видно на записи с камеры наблюдения, в магазин вошел мужчина в медицинской маске и темных очках и набросился на продавщицу. Однако женщина сдаваться не собиралась, и после непродолжительной потасовки несостоявшемуся грабителю пришлось сбежать.
Полицейским продавщица рассказала, что он требовал у нее деньги из кассы. Вскоре злоумышленника — 38-летнего жителя Брюховецкого района — задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушении на грабеж, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Суд отправил задержанного под арест.
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