В МИД ответили на заявления США о том, что Уилан лишен медпомощи

По ее словам с момента ареста "регулярно, чуть ли не каждую неделю" Уилана посещают "сотрудники посольств всех четырёх стран, включая послов".

"Они прекрасно знают, что Уилан находится в хорошей физической форме, при необходимости незамедлительно получает квалифицированную лечебную помощь",- сказала Захарова на брифинге.

"Для него даже было организовано обследование в одной из городских больниц, оно не выявило серьезных, опасных заболеваний", - добавила она.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.