В Мордовии умер второй пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусной инфекцией умер в Мордовии , сообщил заместитель министра здравоохранения республики Сергей Саушев.

Первый пациент с коронавирусом умер в Мордовии 13 апреля. У мужчины были сопутствующие патологии: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела с ожирением 3 степени.

"По вчерашнему летальному случаю подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Это второй случай летального исхода от COVID-19 на территории Мордовии", - сказал Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.

Он не сообщил подробностей о возрасте пациента и возможных сопутствующих заболеваниях.

По данным оперативного штаба Мордовии, всего в республике выявлено 385 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 28 случаев.

Стационарное лечение получают 587 пациентов. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1241 человек. 97 находятся в обсервационных отделениях. На сегодняшний день с выздоровлением выписано 18 человек.