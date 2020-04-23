Москва считает, что объявленное в январе перемирие в Ливии не соблюдается

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Объявленное в январе перемирие в Объявленное в январе перемирие в Ливии больше не соблюдается враждующими сторонами, последние события в этой африканской стране вызывают серьезную тревогу, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Ливия. События последних дней на территории этого государства вызывают серьезную тревогу. Активизация боевых действий между силами, поддерживающими Правительство национального согласия и подразделениями Ливийской национальной армии, свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что объявленное в январе этого года перемирие больше не соблюдается враждующими сторонами", - сказала Захарова.

По ее словам, такое развитие обстановки особенно опасно на фоне распространения в Ливии эпидемии коронавируса, бороться с инфекцией в условиях продолжающейся гражданской войны государство не в состоянии.

"В данной ситуации как никогда востребованы усилия международного сообщества по содействию политическому урегулированию затянувшегося ливийского кризиса", - отметила дипломат. Однако их координация осложняется тем, что пост спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии после отставки предыдущего в марте до сих пор остается вакантным, подчеркнула Захарова.

"Мы считаем крайне важным, чтобы генеральный секретарь ООН как можно быстрее определился с подходящим кандидатом на эту должность. Не озвучивая конкретных имен, полагаем, что с учетом географического положения и арабской принадлежности Ливии наиболее оптимальным вариантом был бы выбор в пользу авторитетного представителя одной из североафриканских стран", - заключила она.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.