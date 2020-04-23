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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:30
https://ria.ru/20200423/1570477133.html
В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения вирусов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

В Кузбассе разработали инновационный способ уничтожения вирусов

17:09 23.04.2020 (обновлено: 17:30 23.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Инновационный способ уничтожения коронавируса в помещениях с применением искусственного тумана разработали в Кузбассе, сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.
"Группа компаний "ВостЭКО" и "Горный-ЦОТ" представила на платформе Научно-образовательного центра (НОЦ) "Кузбасс" свою разработку – инновационную систему дезинфекции для офисных помещений с использованием искусственного тумана, создаваемого системой пневмогидроорошения. Система туманообразования позволит распылять антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и точным объемом дезинфицирующего средства. Такой способ обеззараживания даст возможность экономить антисептики, точно рассчитывать концентрацию обеззараживающих средств и периодичность воздействия", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что система разрабатывается в двух вариантах: переносная установка для обработки помещений любого размера и компактная стационарная для дезинфекции рабочего места площадью до 16 квадратных метров. Подчеркивается, что по подсчетам специалистов компаний, дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки, автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химией. Также отмечается, что в прибор можно залить различные дезинфицирующие средства.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал инициативу и поручил оказать содействие разработчикам нового метода дезинфекции для максимально быстрого завершения испытаний и серийного производства, добавили в пресс-службе.
Специальная платформа по сбору инновационных предложений, направленных на развитие экономики Кузбасса в период распространения коронавирусной инфекции, начала работу 10 апреля. Жители Кемеровской области могут предложить свои проекты по улучшению отраслей экономики региона, пострадавших от коронавируса. Предложения обрабатываются круглосуточно. Успешные проекты поступают для реализации в соответствующие структуры государственной и региональной власти, промышленным предприятиям, союзам и объединениям работодателей. Зарегистрировать свое предложение можно на сайте НОЦ "Кузбасс".
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Объединенная Группа Компаний "ВостЭКО" и "Горный-ЦОТ" занимается разработками по промышленной безопасности (компьютерное анимационное моделирование аварий на угольных предприятиях, видеоинструкций по охране труда), геомеханикой и геодинамикой. ГК "ВостЭКО и Горный-ЦОТ" являются резидентами Кузбасского технопарка, Сколково, участниками "НОЦ Кузбасс".
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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