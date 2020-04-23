В Солнечногорске оборудовали отделение для пациентов с COVID-19

"Работа будет продолжена нашими строителями. Они сегодня делают чудеса, работают круглосуточно. На этом объекте трудятся 600 человек 24 часа в сутки. Всего за месяц они из старой казармы сделали современную клинику, оснащенную всем необходимым", – подчеркнул Воробьев.