В Солнечногорске оборудовали отделение для пациентов с COVID-19

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Инфекционное отделение для заболевших COVID-19 оборудовано в подмосковном Солнечногорске, там 432 койки, из которых 56 с аппаратами искусственной вентиляции лёгких, говорится в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
"В 4-этажной казарме 1977 года постройки в Солнечногорске оборудовано современное инфекционное отделение для заболевших COVID-19... Сегодня в оборудованном корпусе 432 койки, в том числе 56 с ИВЛ. Учреждение оснащено газификатором для обеспечения кислородом, очистными сооружениями для глубокой очистки сточных вод", - говорится в сообщении.
Отмечается, что губернатор проинспектировал готовность объекта.
"Работа будет продолжена нашими строителями. Они сегодня делают чудеса, работают круглосуточно. На этом объекте трудятся 600 человек 24 часа в сутки. Всего за месяц они из старой казармы сделали современную клинику, оснащенную всем необходимым", – подчеркнул Воробьев.
Ранее глава Подмосковья поручил развернуть в ближайшее время в регионе около 11-12 тысяч коек для пациентов с COVID-19.
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