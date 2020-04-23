Число выздоровевших после COVID-19 в Смоленской области достигло 15

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Смоленские медики выписали из больниц еще одиннадцать жителей региона, вылечившихся после заражения COVID-19, следует из сообщения регионального правительства.
"По сообщению регионального Роспотребнадзора, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 251. Выписаны по выздоровлению 15 человек", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 4 выздоровевших.
Отмечается, что число заболевших за сутки выросло на семь человек. При этом в Вяземском районе, где вспышка заболевания возникла в доме-интернате для престарелых и инвалидов и в общей сложности заболели 129 человек, за сутки число заболевших не увеличилось.
Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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