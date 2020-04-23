Эксперт прокомментировал закрытие малых предприятий на фоне пандемии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Предприятия малого бизнеса в России, которые сейчас закрываются, делают это из-за проблем, существовавших у них и до принятия мер в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости генеральный директор центра поддержки и развития предпринимательства "Like Центр" Василий Алексеев.

Как напоминает эксперт, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы ( ФНС ) РФ, в марте, в частности, почти удвоилось количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность - это число выросло за год до 66,8 тысячи с 37,7 тысячи.

"Закрытию подвергаются те компании, которые имели проблемы в бизнесе и до этого. В марте меры по борьбе с коронавирусом, ограничивающие предпринимателей, еще не дошли до своего пика - компании могли работать как и до этого почти до конца месяца. Кризис же послужил лишь удобной причиной, чтобы закрыться", - сказал Алексеев.

В целом же эксперт уверен, что малый бизнес достаточно быстро придет в себя после снятия ограничительных мер. Сейчас из-за массовой самоизоляции граждан он находится "в эпицентре кризиса" и, согласно разным оценкам, до половины предприятий малого и микробизнеса могут закрыться. Однако именно сейчас то время, когда компании пробуют новые решения, чтобы остаться на рынке, отмечает Алексеев.

"Это касается как переноса своих продуктов в онлайн, так и перестройки принципов ведения бизнеса. Чтобы быть на плаву, компании пробуют решения, которые в "мирное" время они, скорее всего, не стали бы внедрять. Среди таких решений: учет финансов, маркетинговые стратегии, новые каналы продаж и многое другое", - пояснил собеседник агентства.

Алексеев также указал, что "Like Центр" проводил опрос среди представителей малого и микробизнеса по поводу продолжения деятельности этих компаний во время нерабочего периода, и около 70% предпринимателей подтвердили, что намерены продолжить свою работу.