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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:15
https://ria.ru/20200423/1570476576.html
Эксперт прокомментировал закрытие малых предприятий на фоне пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569314455_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5d6a6577a96fee607bbc07c34be016ba.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал закрытие малых предприятий на фоне пандемии

17:15 23.04.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОбъявление о карантине в окне кафе во Владикавказе
Объявление о карантине в окне кафе во Владикавказе
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Предприятия малого бизнеса в России, которые сейчас закрываются, делают это из-за проблем, существовавших у них и до принятия мер в связи с коронавирусом, заявил РИА Новости генеральный директор центра поддержки и развития предпринимательства "Like Центр" Василий Алексеев.
Как напоминает эксперт, ссылаясь на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, в марте, в частности, почти удвоилось количество индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность - это число выросло за год до 66,8 тысячи с 37,7 тысячи.
"Закрытию подвергаются те компании, которые имели проблемы в бизнесе и до этого. В марте меры по борьбе с коронавирусом, ограничивающие предпринимателей, еще не дошли до своего пика - компании могли работать как и до этого почти до конца месяца. Кризис же послужил лишь удобной причиной, чтобы закрыться", - сказал Алексеев.
В целом же эксперт уверен, что малый бизнес достаточно быстро придет в себя после снятия ограничительных мер. Сейчас из-за массовой самоизоляции граждан он находится "в эпицентре кризиса" и, согласно разным оценкам, до половины предприятий малого и микробизнеса могут закрыться. Однако именно сейчас то время, когда компании пробуют новые решения, чтобы остаться на рынке, отмечает Алексеев.
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"Это касается как переноса своих продуктов в онлайн, так и перестройки принципов ведения бизнеса. Чтобы быть на плаву, компании пробуют решения, которые в "мирное" время они, скорее всего, не стали бы внедрять. Среди таких решений: учет финансов, маркетинговые стратегии, новые каналы продаж и многое другое", - пояснил собеседник агентства.
Алексеев также указал, что "Like Центр" проводил опрос среди представителей малого и микробизнеса по поводу продолжения деятельности этих компаний во время нерабочего периода, и около 70% предпринимателей подтвердили, что намерены продолжить свою работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
27001025
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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