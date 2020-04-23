Земан раскритиковал пражский суд за смягчение карантинных мер

ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Чешский президент Чешский президент Милош Земан в четверг подверг критике решение пражского городского суда об отмене ряда мер, принятых минздравом в рамках карантина из-за распространения коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек

Ранее в четверг пражский горсуд признал правомочной жалобу эксперта по медицинскому праву Ондржея Достала и отменил объявленные в рамках карантинных мер ограничения на передвижение граждан, а также закрытие магазинов (кроме продовольственных) и предприятий сферы обслуживания. Данные меры перестают действовать 27 апреля.

"Суд берет на себя всю ответственность за реализацию своего постановления. Это касается как влияния на здоровье и жизнь граждан, так и на экономику всей республики", - процитировал Овчачек слова президента, добавив, что Земан еще раз поддержал ранее принятые меры против коронавируса.

По словам председателя сената пражского горсуда Штепана Выборного, меры, которые суд отменил, должны были быть объявлены не минздравом, а правительством.

"Суд должен отвергнуть наделение подобными полномочиями только одного министерства", - сказал журналистам Выборный.

Согласно решению суда, у правительства страны есть время до 27 апреля, "чтобы меры, ограничивающие свободное передвижение граждан, а также закрытие магазинов и предприятий сферы обслуживания, принять в законной форме, то есть как кризисные меры".

В свою очередь, глава минздрава Адам Войтех заявил журналистам, что его ведомство будет искать решение для того, чтобы ныне действующие ограничительные меры соответствовали постановлению суда.

"Будем искать такое решение, чтобы было реализовано постановление суда и в то же время сохранились меры, являющиеся с эпидемиологической точки зрения ключевыми для ограничения расширения коронавируса", - сказал Войтех.