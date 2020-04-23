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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T16:58
https://ria.ru/20200423/1570476247.html
В Малайзии режим контроля передвижения продлили до 12 мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570128705_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_04468a292fc318ab21ef54ee4932d0e2.jpg
РИА Новости

В Малайзии режим контроля передвижения продлили до 12 мая

16:58 23.04.2020
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© REUTERS / Lim Huey TengМедицинские работники в Малайзии
Медицинские работники в Малайзии
© REUTERS / Lim Huey Teng
Медицинские работники в Малайзии. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Малайзии продлили до 12 мая действие указа о контроле передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса, сообщила газета Star со ссылкой на премьер-министра страны Мухиддина Яссина.
Режим, запрещающий передвижение граждан по стране и ограничивающий передвижение внутри штатов, был первоначально введен с 18 по 31 марта. Затем его продлили до 14 апреля, а потом - до 28 апреля.
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По словам премьер-министра, количество новых заражений коронавирусом постепенно снижается, и правительство рассмотрит возможность ослабления ограничительных мер, если такая тенденция сохранится.
"По последним статистическим данным, число выздоровевших пациентов возросло до 3542, что говорит о 63,2% от общего числа выздоровевших пациентов", - заявил премьер-министр.
С момента начала эпидемии коронавируса в Малайзии заболели 5603 человека, скончались 95.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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