В Малайзии режим контроля передвижения продлили до 12 мая

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Власти Малайзии продлили до 12 мая действие указа о контроле передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса , сообщила газета Star со ссылкой на премьер-министра страны Мухиддина Яссина

Режим, запрещающий передвижение граждан по стране и ограничивающий передвижение внутри штатов, был первоначально введен с 18 по 31 марта. Затем его продлили до 14 апреля, а потом - до 28 апреля.

По словам премьер-министра, количество новых заражений коронавирусом постепенно снижается, и правительство рассмотрит возможность ослабления ограничительных мер, если такая тенденция сохранится.

"По последним статистическим данным, число выздоровевших пациентов возросло до 3542, что говорит о 63,2% от общего числа выздоровевших пациентов", - заявил премьер-министр.

С момента начала эпидемии коронавируса в Малайзии заболели 5603 человека, скончались 95.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.