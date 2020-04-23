МИД отметил усилия Анкары по оттеснению боевиков от трассы М4 в Идлибе

"В Идлибе российские и турецкие военные принимают меры по выполнению российско-турецкого дополнительного протокола от 5 марта по созданию коридора безопасности вдоль трассы М4 и налаживанию совместного патрулирования. Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4", - сказала Захарова на брифинге.