МИД отметил усилия Анкары по оттеснению боевиков от трассы М4 в Идлибе

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Москва отмечает усилия Анкары по оттеснению боевиков от трассы М4 в сирийском Идлибе и надеется на окончательное отмежевание террористов от умеренной оппозиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Идлибе российские и турецкие военные принимают меры по выполнению российско-турецкого дополнительного протокола от 5 марта по созданию коридора безопасности вдоль трассы М4 и налаживанию совместного патрулирования. Однако данная работа наталкивается на активное противодействие остающихся в зоне деэскалации радикальных формирований. В этой связи мы отмечаем усилия Анкары по вытеснению боевиков из района трассы М4", - сказала Захарова на брифинге.
РФ также рассчитывает, что в конечном счете произойдет отмежевание так называемой умеренной оппозиции от террористов при нейтрализации последних, подчеркнула она.
В Москве 5 марта прошли переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4.