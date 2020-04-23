Вашингтон не помогает в поисках российских школьников, заявила Захарова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вашингтон дистанцируется от вопроса возвращения "застрявших" в США российских школьников, Москве до сих пор не известно местонахождение 38 детей, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Местонахождение как минимум 38 человек нам до сих пор непонятно. Американские власти в их поиске и возвращении на родину не помогают", - заявила Захарова на брифинге.
"У нас есть ощущение, что они (США - ред.) дистанцируются от решения этого вопроса, не реагируя на обращения посольства (РФ - ред.). Мы конечно сделаем выводы из такого поведения официальных лиц США", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Ранее в МИД РФ информировали, что в США в тяжелой ситуации оказались несколько десятков школьников из России: они прибыли в страну осенью в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса. При этом в министерстве подчеркнули, что не были поставлены в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США.
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