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2020-04-23T16:52
https://ria.ru/20200423/1570475733.html
Программа зарплатных кредитов набирает обороты, заявил Белоусов
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РИА Новости

Программа зарплатных кредитов набирает обороты, заявил Белоусов

16:52 23.04.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Программа зарплатных кредитов для малого бизнеса под 0% становится достаточно популярной, прирост заявок составляет около двух тысяч обращений в сутки, сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на совещании у президента РФ по вопросам банковского кредитования экономики.
"Программа на выплату заработной платы под ноль процентов, точнее, один МРОТ на одного занятого в течение шести месяцев при условии не сокращения персонала. Она становится достаточно популярной, прирост заявок сейчас составляет около двух тысяч обращений в сутки", - сообщил Белоусов.
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По его словам, по данным на 21 апреля было подано 11,5 тысячи заявок от предприятий на сумму 27,5 миллиарда рублей, из них одобрена примерно половина - на 13,6 миллиарда рублей.
"Почему так мало? Потому что банки попросту сейчас не успевают обрабатывать такой поток заявок, но практически все заявки будут удовлетворены", - пояснил первый вице-премьер.
Он добавил, что уже около 10% организаций подали заявки на этот кредит. "В пересчете на численность организаций это 329 тысяч человек примерно из 3,7 миллиона человек малого бизнеса в пострадавших отраслях. Сейчас эта программа распространяется на крупные предприятия пострадавших отраслей, то есть ее мощность удваивается", - отметил Белоусов.
Как сообщил первый вице-премьер, всего в программе участвуют 20 банков, из них активно работают 9 банков. "Было достаточно много жалоб от заемщиков на сложность процесса. Мы вместе с банками провели десятки контрольных закупок, которые вскрыли технические и организационные барьеры. Из них основным было то, что банки могли выдавать этот кредит только тем клиентам, у кого в данном банке были зарплатные продукты. Донастроили процесс", - подчеркнул Белоусов.
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