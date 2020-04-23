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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T17:01
https://ria.ru/20200423/1570475702.html
Данные выздоровевших после COVID-19 удалят из "Социального мониторинга"
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976333_0:154:2855:1760_1036x0_80_0_0_c0326da88507b19dd746eedcd5d0f613.jpg
РИА Новости

Данные выздоровевших после COVID-19 удалят из "Социального мониторинга"

16:51 23.04.2020 (обновлено: 17:01 23.04.2020)
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© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии
Палата интенсивной терапии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Палата интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москвичам стала доступна обновленная версия приложения "Социальный мониторинг", оно предназначено только для горожан, которые болеют коронавирусом, после выздоровления все данные о человеке уничтожаются, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что пациенты с коронавирусом, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Одноименное мобильное приложение уже появилось в Google Play, а в ближайшее время станет доступно в App Store.
"Версия, которая доступна в Google Play, принципиально новая. При ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке "Социального мониторинга", появившейся в начале апреля",- говорится в сообщении.
Отмечается, что разработкой этой версии занимался департамент информационных технологий.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
"Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России. После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Указом мэра Москвы горожане с подтвержденным COVID-19, выбравшие лечение на дому, обязаны использовать технологии электронного мониторинга для подтверждения своего местонахождения. Для этого есть сервис "Социальный мониторинг" и камеры городской системы видеонаблюдения. Технологии позволяют контролировать соблюдение режима самоизоляции, избегать дальнейшего распространения инфекции и гарантировать безопасность горожан.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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