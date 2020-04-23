Данные выздоровевших после COVID-19 удалят из "Социального мониторинга"

"Версия, которая доступна в Google Play, принципиально новая. При ее создании были учтены все комментарии профессионального сообщества, поступившие к тестовой сборке "Социального мониторинга", появившейся в начале апреля",- говорится в сообщении.

"Все данные, которые передаются приложению, определены согласием, которое пациент лично подписывает перед началом домашнего лечения, и хранятся на серверах ДИТ на территории России. После выздоровления пациента они уничтожаются. Использовать приложение для горожан, не болеющих коронавирусом, мы не планируем. Более того, если пользователь не является пациентом с COVID-19, приложение не позволит ему авторизоваться и получить доступ к функционалу", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.