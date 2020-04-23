В Сербии число жертв коронавируса достигло 139

БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 139 человек, выявлены более 7,2 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Количество жертв коронавируса в Сербии на среду составляло 134 человека, были выявлены 7114 зараженных.
"За сутки выявлены 162 новых зараженных, общее число больных – 7276 человек. Госпитализированы 3477 человек, 96 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще пятеро граждан, из них четверо – мужчины", - сообщил минздрав Сербии.
Отмечается, что выздоровели 1063 человека.
Сербское правительство смягчило со вторника ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Для граждан до 65 лет разрешен выход на улицу с 5.00 до 18.00, на час дольше, чем раньше. Людям старше 65 лет разрешили три дня в неделю выходить на улицу на полчаса в период с 18.00 до часа ночи. С 21 апреля открылись автосервисы, швейные и обувные лавки, книжные магазины и магазины стройматериалов, а также продуктовые "зеленые" рынки.
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