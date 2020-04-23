Италия начнет испытания вакцины против COVID-19 на людях летом

Тестирование образцов, взятых у людей с подозрением на коронавирус, в лаборатории в Чанчжоу

РИМ, 23 апр - РИА Новости, Сергей Старцев. Клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 начнутся в Клинические испытания на людях вакцины против коронавируса COVID-19 начнутся в Италии летом 2020 года, сообщили в четверг биотехнологические компании ReiThera (Италия), Leukocare ( Германия ) и Univercells ( Бельгия ), которые объявили о начале стратегического сотрудничества в целях ускоренной разработки данного медицинского препарата.

В случае успешного проведения клинических испытаний, компании будут готовы немедленно начать "крупномасштабное производство новой вакцины".

"Партнеры намерены участвовать в этой программе, объединяя собственные преимущества и опыт для ускорения разработки вакцины. Для поддержки борьбы с длительной вспышкой пандемии три европейские биотехнологические компании создали общеевропейский консорциум по реализации этой стратегии", - говорится в совместном сообщении.

Партнеры по консорциуму подчеркивают, что, помимо разработки безопасной и эффективной вакцины, не менее важно в рекордно короткие сроки организовать производство многих миллионов доз для вакцинирования. В заявлении указывается, что компании готовы решать обе эти задачи. Новая вакцина будет создана на основе аденовирусного вектора, первую фазу испытаний которого ранее уже провели итальянские биологи.

"В настоящее время ReiThera готовится к первым клиническим испытаниям на людях, которые должны начаться в Италии летом 2020 года", - указывается в сообщении.

Параллельно с клиническими испытаниями вакцины консорциум начнет ее производство и накопление. Ожидается, что в начале 2021 года уже будут доступны около 6 миллионов доз нового препарата.