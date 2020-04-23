Армия Хафтара объявила о захвате египетского террориста в Триполи

КАИР, 23 апр - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром захватила в ходе боев за Триполи террориста Мухаммада Санбахти, участвовавшего в подрыве коптских церквей в Египте и “не менее опасного”, чем недавно казненный “террорист №1” в АРЕ Хишам Ашмауи, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари

“Мухаммад Мухаммад ас-Сейид, известный также как Мухаммад Санбахти, имеет египетское гражданство. Он не менее опасен, чем террористы уровня Ашмауи”, - заявил аль-Мисмари на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook.

В марте 2020 года власти Египта привели в исполнение смертный приговор в отношении Хишама Ашмауи - бывшего военнослужащего спецподразделения египетской армии, ставшего одним из лидеров террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*. На его счету десятки преступлений, среди которых убийство видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира , а также мечетей и других зданий, ограбления. Ашмауи также был одним из создателей группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в " Аль-Каиду "*.

Ливийская военная разведка смогла выследить ас-Сейида в одном из районов столицы еще в сентябре 2019 года, позднее он был захвачен в ходе боев за Триполи и доставлен в город Бенгази , сообщил представитель ЛНА.

Ирак, В данный момент устанавливается, в составе какой группировки ас-Сейид действовал на территории Ливии и как он попал в страну - через Сирию Турцию или каким-либо другим путем.

По данным представителя ЛНА, ас-Сейид участвовал в нападениях на коптские церкви в Египте, двое его братьев отбывают наказание в египетских тюрьмах по обвинению в терроризме. Представитель ЛНА не уточнил, идет ли речь о последних крупных атаках на церкви в 2017 году или о более ранних нападениях.

Два взрыва прогремели в апреле 2017 года в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии , где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Нападение унесло жизни 18 человек.

В декабре 2017 года теракт произошел в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор. В результате взрыва погибли 25 человек, 49 получили ранения.

В декабре 2016 года в результате взрыва в том же соборном комплексе в Аббасии погибли 27 человек. В 2011 году 1 января террористы устроили взрыв у одной из крупнейших церквей Александрии после новогодней службы, жертвами нападения стали 24 человека.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.