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2020-04-23T16:46
https://ria.ru/20200423/1570475217.html
Армия Хафтара объявила о захвате египетского террориста в Триполи
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РИА Новости

Армия Хафтара объявила о захвате египетского террориста в Триполи

16:46 23.04.2020
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© AFP 2020 / Abdullah DomaЛивийские военные, подчиненные верховному главнокомандующему вооруженных сил Ливии Халифу Хафтару
Ливийские военные, подчиненные верховному главнокомандующему вооруженных сил Ливии Халифу Хафтару
© AFP 2020 / Abdullah Doma
Ливийские военные, подчиненные верховному главнокомандующему вооруженных сил Ливии Халифу Хафтару. Архивное фото
КАИР, 23 апр - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром захватила в ходе боев за Триполи террориста Мухаммада Санбахти, участвовавшего в подрыве коптских церквей в Египте и “не менее опасного”, чем недавно казненный “террорист №1” в АРЕ Хишам Ашмауи, сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
“Мухаммад Мухаммад ас-Сейид, известный также как Мухаммад Санбахти, имеет египетское гражданство. Он не менее опасен, чем террористы уровня Ашмауи”, - заявил аль-Мисмари на пресс-конференции, транслировавшейся в Facebook.
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В марте 2020 года власти Египта привели в исполнение смертный приговор в отношении Хишама Ашмауи - бывшего военнослужащего спецподразделения египетской армии, ставшего одним из лидеров террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*. На его счету десятки преступлений, среди которых убийство видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, а также мечетей и других зданий, ограбления. Ашмауи также был одним из создателей группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.
Ливийская военная разведка смогла выследить ас-Сейида в одном из районов столицы еще в сентябре 2019 года, позднее он был захвачен в ходе боев за Триполи и доставлен в город Бенгази, сообщил представитель ЛНА.
В данный момент устанавливается, в составе какой группировки ас-Сейид действовал на территории Ливии и как он попал в страну - через Сирию, Ирак, Турцию или каким-либо другим путем.
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По данным представителя ЛНА, ас-Сейид участвовал в нападениях на коптские церкви в Египте, двое его братьев отбывают наказание в египетских тюрьмах по обвинению в терроризме. Представитель ЛНА не уточнил, идет ли речь о последних крупных атаках на церкви в 2017 году или о более ранних нападениях.
Два взрыва прогремели в апреле 2017 года в двух церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Нападение унесло жизни 18 человек.
В декабре 2017 года теракт произошел в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор. В результате взрыва погибли 25 человек, 49 получили ранения.
В декабре 2016 года в результате взрыва в том же соборном комплексе в Аббасии погибли 27 человек. В 2011 году 1 января террористы устроили взрыв у одной из крупнейших церквей Александрии после новогодней службы, жертвами нападения стали 24 человека.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Халифы Хафтара, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
15 апреля, 17:12
Сторонами конфликта в Ливии движет чувство мести, считает эксперт
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